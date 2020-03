Affrontare i temi della sostenibilità utilizzando modelli di realtà

Quando si devono prendere delle decisioni, si fanno sempre delle simulazioni che hanno lo scopo di conoscere in anticipo le conseguenze delle possibili azioni che ci si accinge ad adottare. Questo processo può essere più o meno rapido, partecipato e coadiuvato da strumenti decisionali.

Se i sistemi, di cui si desidera conoscere le risposte alle sollecitazioni interne o esterne al sistema, sono complessi è necessario simularne il comportamento tramite “costruzioni” logiche, computazionali e perfino materiali che debbono essere comprensibili, condivisibili e quantitativamente valutabili. Queste costruzioni vengono definite modelli del sistema che si intende simulare.

Nel contesto dello sviluppo sostenibile, la complessità è la caratteristica dominate. Se prendiamo come esempio i percorsi che la società contemporanea ha intrapreso per conseguire gli obiettivi che concretizzano il concetto si sostenibilità, per esempio la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, il Green Deal Europeo e l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile si noterà che la necessità di dotarsi di modelli predittivi è essenziale.

Il Centro Regionale di Modellistica Ambientale dell’ARPA FVG assolve ai propri compiti istituzionali utilizzando modelli, che sviluppa ed implementa in funzione delle necessità agenziali, adottando le soluzioni più efficienti per produrre le simulazioni richieste dai processi decisionali.

Non esiste uno schema logico e un linguaggio unico per progettare e realizzare un modello, così come in un’officina vi sono attrezzi di svariata forma e funzionalità per realizzare i diversi manufatti richiesti dai clienti.

Per la simulazione di alcuni problemi dinamici, strettamente connessi ai grandi temi della sostenibilità, il Crma ha notato che la combinazione tra la modalità di progettazione, descrizione e condivisione, derivante dall’uso del linguaggio Uml, e quella implementativa e di valutazione quantitativa del linguaggio Stella, permette di affrontare efficacemente la modellazione delle relazioni di causa ed effetto e le retroazioni, che si vengono a creare quando si realizzano modelli per la valutazione degli impatti e dell’efficacia delle risposte, secondo lo schema Dpsir, in sistemi che coinvolgono più matrici ambientali.