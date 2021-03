Agenzia regionale per il diritto allo studio, punto riferimento per studenti e famiglie

Oltre un centinaio di persone ha partecipato oggi al webinar "Dote Scuola, contributi per gli studenti delle scuole superiori e delle paritarie, contributi per le spese per l'ospitalità in strutture accreditate: guida alle novità normative", organizzato dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) per presentare in maniera organica gli interventi e i contributi legati al mondo della scuola e le modalità di accesso a queste misure.



Intervenendo all'apertura dell'evento, l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, ha spiegato che "alla fine del 2020, un anno particolarmente complesso anche sul fronte dell'istruzione a causa della pandemia, la Giunta e il Consiglio regionale hanno modificato le norme inerenti il diritto allo studio, rendendo il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana a dotarsi di un organismo che segue in modo coordinato tutte le misure a favore degli studenti dalle scuole primarie fino ai percorsi post universitari. Un modo completamente diverso di approcciarsi alla comunità, alle famiglie e a tutte le scuole del territorio".



"Si è trattato di una razionalizzazione importante che garantisce, attraverso una programmazione triennale, agli aventi diritto l'erogazione dei contributi e razionalizza il percorso per la loro richiesta, dato che studenti e famiglie si confrontano con un unico soggetto - ha spiegato Rosolen -. L'Ardis ha infatti in capo a sé l'attuazione degli interventi relativi alla Dote scuola, ovvero contributi finalizzati ad abbattere i costi per libri di testo e trasporti, all'ospitalità studenti e alle scuole paritarie, ma anche di quelli che saranno oggetto dei prossimi webinar: i bisogni educativi speciali, i disturbi specifici dell'apprendimento, la scuola in ospedale, la didattica a domicilio, l'analfabetismo emotivo e funzionale. A questi si aggiunge un altro tema riservato solo agli istituti scolastici, ovvero i contributi per la concessione dei libri in comodato gratuito, servizio che viene reso anche tramite l'utilizzo di supporti digitali".

Rosolen ha quindi rivolto un ringraziamento, oltre che ai funzionari dell'Ardis, all'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza del quale ha partecipato all'evento il direttore generale Daniela Beltrame, evidenziando l'ottima collaborazione istituzionale instauratasi con la Regione sia in questo complicato momento sia per la programmazione dell'offerta e degli interventi formativi.