Agevolazioni per gli elettori, ecco come orientarsi

Agevolazioni per gli elettori in vista delle prossime consultazioni referendarie ed elettorali del 20 e 21 settembre. Il Ministero dell'Interno ha comunicato le agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Per i viaggi via mare, le società referenti sono la Compagnia Italiana di navigazione e la Società Navigazione Siciliana.

Per i viaggi autostradali contattare l'Associzione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat): è prevista l'esenzione del pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale agli elettori residenti all'estero che rientreranno in Italia per votare.

Per i viaggi aerei sul territorio nazionale contattare la compagnia aerea Alitalia (www.alitalia.com).

Per i viaggi in treno i residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in 2^ classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, alcune riduzioni (70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette; riduzione 60% sui biglietti per treni Regionali).



