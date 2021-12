Aggiornata l'offerta formativa per le scuole Fvg

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore all'Istruzione e Formazione Alessia Rosolen, l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022-2023".

Il Piano prevede la nuova istituzione del plesso di scuola dell'infanzia di via delle Mandrie a Monfalcone a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 e l'attivazione, sempre a partire dal prossimo anno scolastico, della classe prima di scuola secondaria di primo grado nel comune di Corno di Rosazzo, nella scuola primaria di via Ostermann, qualora - nel caso dell'istituto di Corno - vi siano un adeguato numero di iscrizioni, risorse in organico sufficienti ed esito positivo dell'accertamento ispettivo del ministero dell'Istruzione.

Gli aggiornamenti dell'offerta formativa riguardano istituti di Pordenone, Trieste e Udine. All'Isis Evangelista Torricelli di Maniago sarà avviato il nuovo indirizzo professionale di Gestione delle acque e risanamento ambientale, mentre all'Isis Mattiussi-Pertini di Pordenone partirà un percorso serale di secondo livello, secondo periodo didattico, per l'articolazione di Sistemi informativi aziendali nell'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing. Anche in questi casi sono richiesti un numero adeguato di iscritti e organici sufficienti.

All'Isis Tagliamento di Spilimbergo, invece, viene cancellato definitivamente l'indirizzo professionale per il commercio. All'I.T. Alessandro Volta di Trieste - corsi serali - viene attivato l'indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni, articolazione di informatica. All'Isis Della Bassa Friulana di Cervignano parte l'indirizzo di Liceo linguistico nella sede associata Einaudi-Mattei di Palmanova, mentre l'Isis Enrico Mattei di Latisana si arricchisce di un corso serale per adulti in Amministrazione, finanza e marketing. Infine, il Liceo artistico Giovanni Sello di Udine avrà in programma dal prossimo anno scolastico un corso serale a indirizzo grafica. In tutti i casi occorre sempre che le iscrizioni e la dotazione di personale siano sufficienti.