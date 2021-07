Torna l'appuntamento con l'Agosto archeologico, in Carnia, in programma da mercoledì 4 agosto 2021. Riparte così la XXXII edizione della tradizionale e consolidata rassegna culturale nata nel 1988 grazie all'archeologa Gloria Vannacci Lunazzi, organizzata dall'Associazione di Studi e Ricerche Storico-archeologiche "Carnia Cultura", che si è arricchita nel corso degli anni coinvolgendo molti Comuni, enti pubblici e privati, associazioni, proponendo visite guidate o conferenza a tema archeologico per promuovere e valorizzare le interessanti ed importanti scoperte che riguardano tutto il territorio carnico e regionale, dalla Preistoria al Medioevo.



Sono sette gli appuntamenti che si terranno rispettivamente nei Comuni di Verzegnis, Ampezzo, Zuglio, Ovaro, Enemonzo e Tolmezzo.



Mercoledì 4 agosto, alle 18, a Verzegnis, nella Sala Consiliare Comunale (fr. Chiaulis), si parte con il saluto delle Autorità. Gloria Vannacci Lunazzi(Associazione di studi e ricerche storico-archeologiche “Carnia Cultura”) introdurrà la 32ma edizione. Gian Domenico Cella ( Gruppo Grotte CAI di Novara e Gruppo Speleologico Carnico) parlerà del 'La grotta di Crist di Val e le grotte del Monte Verzegnis'.



Sabato 7 agosto ci si sposta ad Ampezzo, alle 18.00 nella Loggia dell’Albergo Grimani, con la storica dell'arte Raffaella Cargnelutti che presenta il libro: “La Valle dei Ros”A Zuglio, mercoledì 11 agosto alle 18.00, “Biblioteca Venier”- Polse di Côugnes presso la Pieve di San Pietro di Zuglio, Paola Visentini del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, parlerà degli “Antichi abitatori delle grotte in Friuli” .Venerdì 13 agosto, alle 18, a Ovaro, nella Sala del Centro Socio-Culturale, Via Caduti 2 Maggio, 195, lo storico Piero Favero presenta il libro “I Veneti in Friuli”.A Zuglio, martedì 17 agosto ore 18.00 , al Museo Civico Archeologico Iulium Carnicum,Flaviana Oriolo del Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum, presenta “Il cammino della storia. Passeggiata archeologica a Zuglio”.Giovedì 19 agosto, alle ore 21.00 , al Centro Sociale di via Nazionale, a Enemonzo, il restauratore Francesco Candoni parlerà del “La scultura lignea barocca in Carnia e Val Canale”.Sabato 21 agosto, alle 18.00, al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo, la scrittrice Flavia Segnan presenta il libro “La mia Patria xe morta”.Gli incontri si svolgeranno rispettando le disposizioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19.