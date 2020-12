Ai blocchi di partenza il Natale a Latisana

Sabato 5 dicembre si aprirà ufficialmente il “Natale a Latisana”: alle ore 17.00, infatti, in Piazza Indipendenza con la presenza delle Autorità locali, di Babbo Natale e di artisti da strada, si accenderanno le luci dell’albero di Natale.



Il “Natale a Latisana” comprenderà una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Latisana programmate nel mese di dicembre in attesa del Natale per arrivare poi sino all’Epifania.



Dopo l’inaugurazione di sabato, si proseguirà, domenica 6 dicembre, alle ore 15.00 dove protagonista sarà la musica natalizia proposta da “Clamor et Gaudium”.

Tutti i giorni la passeggiata in centro sarà accompagnata da un sottofondo musicale e la sera, le luci e le proiezioni luminose su alcuni edifici renderanno l’atmosfera suggestiva ed elegante; per i fine settimana, invece, è previsto un programma di animazione che coinvolgerà la città con musica natalizia e artisti da strada itineranti così da evitare assembramenti.



Non mancheranno i Presepi che potranno essere visitati, oltre che a Latisana anche a Bevazzana, Gorgo, Latisanotta, Paludo, Pertegada e Sabbionera mentre, ad Aprilia Marittima, per il secondo anno consecutivo, il presepe sarà posto sull’acqua.



Il 6 gennaio, le feste si concluderanno a Latisanotta con la “Lotteria dell’Epifania” dove il possessore del biglietto vincente si aggiudicherà l’automobile in palio.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative per la prevenzione del “Covid-19” di conseguenza il programma potrebbe subire variazioni.

“Non è certo facile, in questo momento - dichiara il Vicesindaco Angelo Valvason – organizzare eventi ma, vogliamo fortemente dare un segnale di speranza. Stiamo programmando le varie iniziative senza dimenticare quelle che sono le normative in vigore e, attendere i prossimi decreti per capire come potremo muoverci ma, non possiamo farci trovare impreparati. Punteremo molto sulla campagna promozionale dove inviteremo a vivere la magia del Natale nella nostra Città che, con le sue attività commerciali ed i suoi pubblici esercizi addobbati, in questi giorni è ancora più bella ed accogliente”.



Informazioni ed aggiornamenti sul programma del “Natale a Latisana” è pubblicato sulla pagina facebook “Natale a Latisana” o sul sito della Pro Latisana.