Ai confini del tempo, l’Anima è libera

“Il concetto di libertà è un tema fondamentale nelle mie poesie e nelle mie canzoni. La citazione arriva da un mio pezzo, “La vita ha muscoli involontari” - spiega Cristina Spadotto, in arte Sybell, co-organizzatrice degli eventi sul senso della vita -: non siamo qui per vivere la vita di qualcun altro o quella che qualcuno ritiene sia giusta per noi (la famiglia, la società, i condizionamenti, etc), ma per avere un nostro percorso, personalissimo, unico, pieno e gioioso. L’autenticità è un tema che io e Guido (inestimabile socio, amico, nonché collega musicista negli Invisible Wave) tocchiamo spesso nei nostri incontri, ospitati dalla Libreria Tarantola e dall’Angolo della Musica”.

Lo scorso anno abbiamo avuto con noi degli ospiti stupendi, che ringrazio di cuore per le emozioni e i pensieri condivisi. Credo che ogni essere umano meriti di scoprirsi, di darsi la possibilità di vivere un cammino in cui, ogni giorno, riesce a dare qualcosa di positivo a se stesso e agli altri. Pensiamo alla potenza di un sorriso: è la prima forma di gentilezza verso il prossimo e non costa nulla! Bisogna però dire che avere sulle labbra quel sorriso autentico, quell’affabilità vera, porta con sé una vita di lavoro su se stessi, attraversando spesso sentieri difficoltosi e momenti di sofferenza. Come dico spesso nel mio blog sybell.it, anche il buio è una parte fondamentale dell’esistenza, così come esistono le stagioni, ognuna delle quali ha un senso e una funzione. L’importante è vivere appieno ogni singolo attimo, con l’intento di utilizzare la sofferenza come potente benzina, che ci può portare a un’evoluzione e a un nuovo modo di vedere le cose. In natura tutto muore e tutto rinasce: questo è un insegnamento prezioso. Ascoltarsi, fermarsi, comprendersi. E al tempo stesso, procedere. E’ un gioco d’equilibrio”.

“Credo che sia possibile raggiungerlo, arrivare a un bilanciamento tra le proprie parti, quella passiva, d’ascolto, percettiva, e quella attiva, in cui portiamo alla luce ciò che abbiamo “covato” dentro. Da artista, è un processo che conosco bene e ritengo che, qualsiasi mestiere una persona faccia, ci sia sempre il modo di manifestare la propria creatività, il proprio soffio vitale. Vi faccio perciò questo invito – conclude Sybell -: condividete, create! La gioia della condivisione è una serie di candele che si accendono, una dopo l’altra. Il risultato è un fuoco immenso, che rende il mondo un posto luminoso. Buona Vita”!