Ai dinosauri non piace innovare

Paolo Coppola, docente di informatica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine non ha dubbi: la resistenza alla rivoluzione digitale è legata in gran parte al fatto di avere una classe dirigente inadeguata, perché vecchia e incapace di affrontare l’innovazione.



Siamo in ritardo che si tratti di Pubblica amministrazione (Pa), aziende o cittadini?

“Purtroppo sì. Se si parla di aziende private dobbiamo tenere conto che il nostro tessuto produttivo è composto da moltissime imprese piccole che arrancano, a differenza di quelle grandi e medie, molto più avanti con l’innovazione. Questo anche perché nel piccolo la cultura aziendale del management è ancorata all’ambito famigliare”.



Il problema è evidente anche nel Pubblico, che fatica ad adeguarsi in assenza di competenze specifiche.

“Questo è un altro dei problemi. Quando ero deputato ho presieduto, nel 2017, una commissione parlamentare d’inchiesta sulla digitalizzazione della Pa. Volevamo capire che fine avevano fatto i cinque miliardi spesi dallo Stato in tecnologie e servizi digitali e perché eravamo così indietro. Ebbene una delle cause principali era la diffusa mancanza di competenze soprattutto dei vertici, occupati spesso da persone anziane e prive di competenze manageriali e tecnologiche. E’ chiaro che se i capi non sono competenti, tendono ad affidarsi a consulenti, ma essendo ignoranti in materia il rischio è di prendere delle solenni fregature anche perché i bandi sono scritti mali o redatti da personale esterno che non è detto faccia l’interesse della Pa. Siamo un Paese dove una Pa estremamente sclerotizzata non mette a capo della direzione di un ministero un manager giovane e preparto. Un altro problema è che la digitalizzazione è vista come strumento per renderla la Pa più efficiente, ma dimentichiamo che serve anche e soprattutto a renderla trasparente. Così facendo rendiamo però visibili i vari poteri di veto e certe pratiche di gestione che favoriscono la corruzione. Si continua a usare la carta perché è più facile imbrogliaree aggirare i controlli”.



Anche la propensione a evadere il fisco sta ostacolando la rivoluzione digitale?“Ovviamente. La fatturazione elettronica, contro la quale in molti si sono schierati, sta facendo emergere molte forme di evasione. Ora tutte le fatture elettroniche passano per un grosso centro e il fisco può effettuare controllo più mirati rendendo i controlli più efficienti. I pagamenti elettronici producono un effetto similare anche in caso di piccole spese limitando gli spazi di manovra a chi tende a non fare lo scontrino danneggiando in tal modo i concorrenti onesti che rispettano le regole. Se la concorrenza la fai non pagando le tasse o intervenendo solo sui costi, in particolare quelli del personale, eviti anche di investire sull’innovazione. Siamo in ritardo anche per questo motivo”.A proposito di ostacoli c’è anche una certa diffidenza verso il lavoro agile.“E’ un’evidente dimostrazione di carenza manageriale, sia nel pubblico che nel privato. Quello che conta non è essere presenti, ma il lavoro svolto. La necessità di verificare entrata e uscita del dipendente dimostra che i vertici non controllano e non danno indicazioni. Se dici cosa fare alle persone che collaborano con te, non dovrebbe cambiare quanto stanno in ufficio. L’importante è che il lavoro sia fatto. Il modello così resta quello della quantità di tempo e non del lavoro svolto. Sono tutti sintomi di una malattia che si chiama scarsa cultura manageriale e dell’innovazione. Per guarire dobbiamo investire nelle competenze facendo in modo che nuovi dirigenti preparati portino nuova linfa dando uno scossone alla struttura burocratica dello Stato”.