AI e 5G, Area Science Park protagonista

Quali sono le connessioni tra intelligenza artificiale e genomica? Come si stanno evolvendo i modelli di business? Quanto vale il mercato delle tecnologie legate all’AI? E che ruolo hanno le startup nello sviluppo e nel consolidamento di questi nuovi strumenti a supporto della competitività aziendale? A queste domande si è cercato di rispondere oggi a Milano nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte durante il workshop organizzato da Area Science Park, ente nazionale di ricerca da oltre quarant’anni attivo nel mondo dell’innovazione a servizio delle imprese, e Le Fonti.

Un’occasione per esplorare applicazioni e sinergie di un mondo, quello dell’intelligenza artificiale, che si stima abbia un valore di circa 85 milioni di euro (dato 2018): una vera e propria sfida per imprese e startup. Ad aprire la giornata un video di benvenuto del Presidente di Area Science Park, Sergio Paoletti che, per improrogabili impegni istituzionali, non ha potuto prendere parte all’evento. “Lavoriamo in sinergia con partner attivi su tutto il territorio nazionale per concretizzare la nostra missione di ente nazionale” ha sottolineato, augurando a tutti un buon lavoro.

“Mettere insieme ricerca teorica e e applicata è fondamentale, senza questa sinergia non si va avanti e il Ministero sta lavorando in questa direzione” sono state la parole di Luigi Fiorentino Capo Gabinetto del Miur che ha poi sottolineato l’importanza per il nostro Paese di lavorare alla “Diffusione della cultura della valorizzazione delle idee”.

Di innovazione, ricerca avanzata e dell’importanza di fare sistema a livello nazionale ha parlato Stefano Casaleggi, Direttore Generale di Area Science Park, nel suo speech introduttivo. “Oggi abbiamo a disposizione un’enorme mole di dati, prodotti ad altissima velocità e provenienti da fonti eterogenee” ha spiegato Casaleggi. “Sono uno stimolo continuo sia per la scienza che per gli operatori di mercato, un vero e proprio granaio di informazioni. Ma la conoscenza che arriva dal mondo della scienza per produrre risultati deve es-sere portata al business con modelli interpretativi che sono la tipica declinazione dell’intelligenza artificiale. Un esempio concreto è la clinica, ma non è il solo”.

Due le tavole rotonde che ha visto, tra gli altri, il sistema Area Science Park protagonista. Alla prima, intitolata “Le Innovazioni di AI nel Medicale: genomica ed epigenomica”, hanno partecipato: Stephen J. Taylor (Direttore Servizio Innovazione e Sistemi Com-plessi, Area Science Park), Andrea Paolini (Direttore Generale, Fondazione Toscana Life Sciences), Salvatore Oliviero (Principal Investigator, IIGM) e Barbara Zavan (Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Università di Ferrara).

Si è parlato di genomica ed epigenomica, dei risultati che possono arrivare dal mondo della ricerca e delle opportunità che si aprono per le imprese nell’analisi e nell’utilizzo dei dati che ne derivano. Di infrastrutture di ricerca e della costruzione di una rete nazionale dedicata alla genomica che vede coinvolte in prima linea Area Science Park e Toscana Life Sciences.

La seconda tavola rotonda dal titolo “Dalla Modellizzazione al Neuromarketing: l’AI come Key Business Driver” ha esplorato le opportunità che le tecnologie AI possono offrire al mondo delle startup. Sono state raccontate applicazioni concrete come quelle realizzate da Emoj, startup nata spin-off dell'Università Politecnica delle Marche e attiva nel campo del Emotional Analytics e Artificial Intelligence. A testimoniarle Maura Mengoni, co-founder della startup. Tra gli altri relatori: Fabrizio Rovatti (Amministratore Unico, Inno-vation Factory, in-house Area Science Park), Carlo Poloni (Presidente, Este-co) e Valentino Pediroda (Co-founder e CEO, Modefinance). Sia Esteco, azienda specializzata in soluzioni per la progettazione ingegneristica, che ModeFinance, start up dell’Università di Trieste agenzia di rating certificata eESMA (European Securities and Markets Authority), sono nate e cresciute in Area Science Park.