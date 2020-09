Ai Licei Le Filandiere è tempo di ripartenza

Alle ore 7.55, puntale, ha suonato la campanella per i circa 900 studenti dei Licei Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, primo istituto superiore a riaprire ufficialmente nella cittadina l’anno scolastico 2020-21. Attività in presenza, dopo i mesi primaverili che hanno visto ragazze e ragazzi seguire le lezioni in remoto, dalla propria abitazione.



Il ritorno in classe degli studenti è stato anticipato da un lungo e non certo facile lavoro della dirigenza scolastica, del personale interno, dei docenti, e di tutti coloro che in qualche modo contribuiscono al funzionamento della macchina scolastica per attuare le linee guida previste dal Governo e dal ministero dell’Istruzione, tenendo anche conto delle disposizioni dell’Ufficio scolastico regionale. Il primo ritorno oggi all’istituto di via Patriarcato si è svolto senza particolari problemi, con inizio delle lezioni alle 7.55, mentre il termine è stato fissato alle 10.55, almeno per la settimana che va dal 14 al 19 settembre. Si attende infatti a breve l’assegnazione dei docenti che mancano per poter offrire l’orario delle lezioni definitivo e che la scuola ha già previsto nei dettagli.



Oggi sono state seguite le indicazioni fornite dal liceo. E’ previsto, infatti, che gli studenti arrivino a scuola indossando la mascherina propria (chirurgica o di comunità), avendo misurato a casa la temperatura e accertando che non sia superiore a 37,5°. Un “patto di corresponsabilità” necessario per poter avviare la scuola con le attuale risorse umane ed economiche a disposizione. La modalità di ingresso prevede che i docenti accolgano ciascuno la propria classe all’ingresso dedicato 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e la accompagnino in aula e gli studenti accedono ai locali scolastici procedendo in fila indiana e avendo cura di mantenere il distanziamento durante i percorsi. Stesse modalità per l’uscita a fine lezioni, con il percorso a ritroso. Gli studenti devono lasciare il plesso scolastico senza fermarsi all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne.A salutare l’ingresso degli studenti c’era in prima fila la dirigente scolastica Carla Bianchi, alla guida dei Licei Le Filandiere da circa 8 anni: “Con oggi è iniziato il nuovo anno scolastico, in presenza. E’ stato un lungo periodo di preparazione che ha richiesto a tutti noi di superare non poche difficoltà dando risposte alle indicazioni, anche diverse, avute in questi mesi. Abbiamo cercato di ottemperare comunque a tutte le richieste. Partiamo soprattutto confidando nel senso di responsabilità degli studenti e delle famiglie. Per noi, gli studenti sono già abbastanza grandi e quindi facciamo affidamento sulle loro capacità di osservare alle regole, sapendo che è la condizione per poter essere presenti a scuola. E continueremo a lavorare affinchè si prosegua con la frequenza in presenza della popolazione scolastica”.A nome dell’Amministrazione comunale questa mattina era presente all’ingresso, con tanto di fascia Tricolore, il Sindaco Antonio Di Bisceglie: “Siamo qui oggi per testimoniare la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni locali all’insieme della comunità scolastica, alla dirigenza, ai docenti, alle ragazze e ai ragazzi che tornano a frequentare in presenza le lezioni e dare loro buon avvio di anno scolastico 2020-21”.