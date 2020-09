Ai Nuovi Orizzonti prosegue 'Appunti sparsi per viaggiatori'

Continuano anche a settembre gli appuntamenti organizzati dal Circolo Nuovi Orizzonti di via Brescia 3 a Udine, per la rassegna “ITINE-RANDOM- Appunti sparsi per viaggiatori”, presso la sede dell’Associazione ai Rizzi.



Il primo appuntamento è dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni: mercoledì 2 settembre alle 15.00 si terrà il laboratorio organizzato dal Ce.V.I. - Centro Di Volontariato Internazionale, e in cui i bambini verranno guidati alla scoperta dell’acqua e dell’importanza di questa risorsa così delicata.



Serata all’insegna del divertimento sabato 12 settembre alle ore 21.00: gli ideatori di “Felici ma furlans” e “Tacons” ci presenteranno la loro ultima fatica: “Facchin show”.



Nei due incontri successivi sarà la volta della presentazione di due libri che tratteranno, con modalità diverse, della questione balcanica: “La Pace Fredda - È davvero finita la guerra in Bosnia Erzegovina?” sabato 19 alle 18.00 e “La vita di Isidor Katanic” sabato 26 alle 20.30.



ITINE-RANDOM, rassegna realizzata all’interno del programma UDINESTATE 2020 grazie al contributo del Comune di Udine, proseguirà poi fino ad ottobre con numerosi altri appuntamenti che prevedono spettacoli teatrali, concerti, mostre, laboratori per bambini e serate di approfondimento. Perché ITINE-RANDOM? Il viaggio è per tutti noi sinonimo di crescita, conoscenza, scoperta, ma anche di svago, di incontri e del piacere di stare assieme. Vogliamo quindi accompagnare i nostri ospiti - in quest’estate fuori dagli schemi in cui è più difficile spostarsi fisicamente - in questo viaggio fatto di parole, suoni, incontri, sperando di offrire nuovi “punti di vista”.