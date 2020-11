Ai ragazzi comunicate sempre tranquillità

La pandemia incide sulla psiche dei nostri ragazzi. A confermarlo la psicologa Evgenia Gasteratou che collabora con vari istituti comprensivi del Friuli.

“Per quanto concerne i ragazzi più grandi, dalle scuole medie in su, la sintomatologia si evidenzia maggiormente a livello cognitivo, con alterazioni di pensiero e difficoltà di concentrazione. La sintomatologia è prevalentemente di natura ossessivo compulsiva, come la tendenza ad alimentarsi troppo o i disturbi post traumatici come alterazione del sonno, ansia e difficoltà di concentrazione.

Nei più piccoli, invece, riscontriamo alterazioni a livello emotivo. Proprio per questo motivo si è data molta importanza al fatto che i bambini potessero a recarsi a scuola: non possono fare a meno della socializzazione, essenziale per il loro sviluppo al pari del cibo; la sua mancanza crea alterazioni che possono portare a gravi manifestazioni ansiose e a livello somatico. Le problematiche si evidenziano dunque nel comportamento. I bimbi infatti reagiscono spesso evidenziando un processo di regressione”.



“I motivi delle richieste di aiuto sono gli stessi di sempre (dallo studio a problemi affettivi e relazionali). Eppure ora se si approfondisce la situazione, emerge che tutto è legato al momento difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia che ha di fatto acceso una miccia: lo notiamo chiaramente negli adulti che evidenziano problematiche molto pesanti che in passato si vedevano meno frequentemente. Nel loro caso, i piccoli disagi messi sotto il tappeto per molto tempo, diventano enormi in condizioni di forte difficoltà, che si tratti di catastrofi naturali o altre situazioni di elevato stress. Nei ragazzi e nei piccini, invece, queste situazioni stanno emergendo dirompenti già ora, immediatamente anche perché i più giovani non hanno problemi pregressi da nascondere”.“Quando si tratta di disagio dei ragazzi gioca un ruolo fondamentale la capacità dei genitori di contenere la situazione. Un genitore che, anche se molto preoccupato, riesce a comunicare serenità e tranquillità, permetterà ai figli di affrontare con minore ansia i problemi. I ragazzi insomma tendono a copiarci e a seguirci come modelli nel bene e nel male ed è importante rassicurare i nostri figli e infondere loro serenità. Serve inoltre la sorveglianza costante dei ragazzi per verificare l’insorgenza di sintomi del disturbo post traumatico, come la difficoltà di dormire e l’alterazione del ciclo sonno veglia o il fatto che ogni tanto il ragazzo sembra assente e con lo sguardo perso. Evitare di concentrarsi troppo sulle notizie del giorno e cercare in tutti i modi di proporre ai ragazzi un pensiero positivo è molto importante. E’ l’incertezza a provocare l’ansia. Ecco perché riuscire a comunicare loro tranquillità è essenziale”.