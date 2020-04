Ai tempi del Covid, doveroso pensare alle donne e alle famiglie

“Presidente Fedriga e Assessora Rosolen, la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha modificato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Sono state adottate misure necessarie per salvaguardare tutta la popolazione dal diffondersi del contagio del virus Covid-19. E’ ora auspicabile che il focus, oltre che sull’emergenza sanitaria, venga posto anche sulle conseguenze che si sono generate. Per questo chiediamo con forza che si mettano immediatamente in campo tutte le azioni e le risorse a sostegno delle donne e delle famiglie”. E’ un appello accorato quello che la vicesindaca di San Vito al Tagliamento Federica Fogolin, ha invito al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e all’Assessora regionale alla formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen.



“Tra le misure adottate in questa emergenza - si legge nella lettera a firma della vicesindaca Fogolin - tra le più impattanti è stata sicuramente la chiusura delle scuole e di molte aziende oltreché i limiti degli spostamenti. Le decisioni prese vanno sicuramente a rispondere a legittime ed indiscutibili ragioni di esigenza di Salute pubblica e non vanno ostacolate. E’ necessario però saper vedere l’emergenza nell’emergenza, ossia le conseguenze che tali restrizioni hanno creato nei contesti familiari. Ogni attività e sostegno scolastico ed extrascolastico e ricreativo è stato sospeso e la casa, qualunque essa sia, è diventata l’unico spazio possibile. Non è difficile immaginare quanti sacrifici sono tutt’ora chiesti ai nostri bambini, ragazzi e alle loro famiglie”.



Ora checon un rientro graduale al lavoro dei genitori, si può prevedere la conseguente difficile gestione dei figli. “Già oggi dal nostro osservatorio territoriale - afferma Fogolin - è palpabile il senso di forte preoccupazione che vivono le famiglie, in particolare le donne che rischiano di dover scegliere di stare a casa rinunciando all’occupazione, rischiando di determinare una loro fuoriuscita dal mondo del lavoro con effetti e conseguenze pesanti a lungo termine. La fine dell’anno scolastico e l’ormai quasi certo non rientro a scuola e il periodo estivo con le immaginabili difficoltà nella gestione dei figli, impongono delle scelte che possano dare risposta alle esigenze familiari. Per questo chiediamo con forza alla Regione che si mettano immediatamente in campo tutte le azioni e le risorse a sostegno delle donne e delle famiglie. Azioni che devono partire da indicazioni e misure per una progettualità condivisa con i territori, affinchè si creino le condizioni per dare risposte concrete e attuabili da subito”.