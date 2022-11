Aiccre offre un posto a progetto per un anno

C’è tempo fino al 28 novembre per presentare la propria candidatura ad Aiccre Fvg: l’Associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa lancia infatti un incarico di collaboratore in forma coordinata e continuativa.

L’impiego avrà durata di un anno e punta allo sviluppo di un progetto di promozione della cultura europea nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. I requisiti e le finalità specifiche del bando sono state pubblicate nel sito di Aiccre. Eventuali richieste di chiarimento andranno inoltrate a segreteria1@aiccre.fvg.it, a cui si deve inviare anche le varie manifestazioni di interesse da parte dei singoli partecipanti.

Il compenso annuo al lordo delle ritenute e degli oneri previdenziali ammonta di 21 mila e 600 euro. La giuria selezionatrice sarà composta dal Segretario generale dell’associazione e da due esperti in diritto amministrativo e in economia e finanza. “Con questa opportunità occupazionale la federazione regionale di Aiccre mira a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per gli enti locali del territorio in un momento storico chiave per l’accesso alla progettualità e alla relativa contribuzione di fondi in arrivo dall’Unione europea”, ha commentato al proposito il presidente Franco Brussa.