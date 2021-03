Ail e Campagna Amica, appuntamento con la solidarietà

“Sta andando benissimo, ringraziamo le tante persone che stanno dimostrando tanta solidarietà, Campagna Amica che ci ospita al mercato e Coldiretti Pordenone per la collaborazione”.

Questo il commento delle volontarie dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie linfomi e mielonoma) che sono presenti al mercato coperto di Pordenone (via Roma, 4) con le uova e le focacce per raccogliere fondi a favore della ricerca, tutto nel rispetto delle misure anti contagio.

Il prossimo appuntamento per dare un aiuto all’associazione è per sabato 3 aprile dalle 8 alle 13, sempre al mercato a Pordenone (via Roma, 4).