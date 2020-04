Aiuola e un albero in piazza XX Settembre, a Pordenone

In piazza xx settembre, a Pordenone, il Comune avvierà un piccolo cantiere “tra il bar Posta e il negozio Cappelletto – ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani - una zona disordinata che verrà sistemata. Faremo un'aiuola verde di circa 30 metri quadrati e pianteremo un grande albero: sarà un segno di rinascita e di vita della città. Del resto – ha continuato – la recente classifica della prestigiosa società Ernst &Young ha piazzato Pordenone tra i pochi capoluoghi che, per potenzialità e numeri, ha la capacità di ripartire bene (ma non sarà in ogni caso facile) dopo l'emergenza coronavirus".