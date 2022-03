Aiuti ai profughi ucraini, a Fiume Veneto a disposizione 12 posti letto

La crisi in Ucraina e i milioni di profughi in fuga dalla guerra e dalle bombe non ha lasciato di certo indifferenti l’Italia, i cittadini e gli enti locali.



La solidarietà degli italiani si è sempre distinta per impegno e accoglienza. Anche il territorio pordenonese si è messo in moto sin da subito, attraverso riunioni periodiche organizzate dalla Prefettura, insieme alla Questura e ai comuni.



“Il coordinamento delle istituzioni – dichiara il Sindaco Jessica Canton – è, in questa fase, quanto mai necessario per poter organizzare al meglio sia le raccolte di aiuti, che la prima accoglienza. E’ importante che la grande generosità dimostrata venga gestita in modo coordinato evitando che si crei ulteriore confusione, in una situazione già molto delicata e di conseguenza che gli aiuti non vengano usati nel modo migliore o non arrivino proprio. Per questo motivo è sconsigliabile operare con iniziative singole e private, ma affidarsi sempre ai canali istituzionali, tra i quali Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Caritas".



"Alla prima ricognizione, il Comune di Fiume Veneto ha messo a disposizione della Prefettura 12 posti letto - ha aggiunto Canton -. Al momento, la gran parte degli ucraini giunti in provincia o rappresentano ricongiungimenti familiari, o hanno comunque trovato ospitalità da amici. E’ bene ricordare che, nel caso di singoli cittadini che decidano autonomamente di dare ospitalità, è necessaria la comunicazione al comune per poi recarsi con l’ospitato in prefettura entro le 48 ore successive al suo arrivo"."Anche il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile è operativo sia nel territorio, che con il supporto presso il confine sloveno a Fernett. Vogliamo ringraziare di cuore - conclude Canton - tutte le persone che si sono messe a disposizione: ancora una volta la rete di volontariato ha dimostrato di esserci sempre quanto serve".