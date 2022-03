Aiuti all'Ucraina, più dei beni materiali è urgente dare ospitalità

La Caritas diocesana di Udine è accanto alla popolazione ucraina e da subito si è mossa per aiutare i profughi già arrivati in Friuli. Il responsabile don Luigi Gloazzo si è attivato per accogliere donne e bambini in cerca di assistenza. E' fondamentale seguire sempre le indicazioni della Prefettura. Comunque deve essere chiaro, dicono dalla struttura, che non si accettano aiuti materiali e non si raccoglieranno vestiti o alimenti.



“Per questo – spiegano – ci sono già tante associazioni e privati che si sono già organizzati per raccogliere aiuti. Molti più di quanto si poteva pensare”. La struttura di Udine preferisce attendere indicazioni dalla rete della Caritas Italiana e delle Caritas internazionali, impegnate nella creazione di canali umanitari sicuri.



E' più urgente raccogliere la disponibilità di alloggi da parte di privati, congregazioni religiose o enti pubblici. Questo genere di ospitalità può essere segnalata agli uffici, scrivendo una mail all’indirizzo emergenze@diocesiudine.it , o telefonando al numero 0432 414502.