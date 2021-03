Al Bearzi di Udine al via nuovi laboratori gratuiti

In partenza presso la sede del Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap Bearzi di via Don Bosco a Udine nuovi laboratori gratuiti aperti a lavoratori e non che abbiano compiuto i 18 anni di età. Tutti i corsi si terranno online utilizzando la piattaforma Meet.

Il lavoro di squadra per dividere i compiti e moltiplicare i successi: incontri bisettimanali martedì 04/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 06/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, martedì 11/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 13/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30.

Pianificazione della ricerca attiva del lavoro: incontri bisettimanali lunedì 10/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 12/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, lunedì 17/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 19/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30.

Il lavoro con mentalità flessibile e apertura al cambiamento: incontri bisettimanali martedì 18/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 20/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, martedì 25/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 27/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30.

Requisiti e competenze: giocare al meglio il proprio ruolo. Incontri bisettimanali lunedì 07/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 09/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30, lunedì 14/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 16/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30.

Interagire e comunicare in modo efficace: incontri bisettimanali martedì 08/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 10/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30, martedì 15/06/05/2021 dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 17/06/2021 dalle 17.30 alle 20.30.

Per informazioni sulla modalità di iscrizione rivolgersi a Stefania Casarsa stefania.casarsa@bearzi.it