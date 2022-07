Al Bearzi di Udine nuovi corsi d’inglese e tedesco

All’Istituto salesiano Bearzi di Udine sono in partenza due nuovi corsi per accrescere le opportunità d’inserimento lavorativo in realtà in cui vengono richieste competenze base nelle lingue straniere.

In particolare, si tratta del corso Inglese A2 (richiesta una conoscenza di livello A1 per partecipare) e del corso di Tedesco A1.

I due corsi, della durata di 60 e 50 ore rispettivamente, saranno avviati online al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (otto iscritti).

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol. E’ necessario registrarsi sul portale oppure recandosi in un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a Pipol, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (Pai), sempre presso il Cpi.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione.

Per consultare tutto l’elenco delle azioni formative in avvio all’interno del programma Pipol 18-20 visitare www.pipol.fvg.it

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fse della Regione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.