Al Bearzi partono i corsi aziendali per privati

All’Istituto Salesiano Bearzi di Udine partono i nuovi corsi aziendali per privati specifici e di qualità, con professionisti che lavorano nel settore.

Tra i corsi base ci sono tre percorsi dedicati all’Iva: quello da 21 ore sui caratteri generali dell’imposta, in partenza dal 15 gennaio, con orario lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20 (costo 210 euro); quello da 40 ore per gestire la contabilità generale, a partire dal 21 gennaio, sempre lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20 (costo 380 euro), e quello da 21 ore per gli approfondimenti dal 17 febbraio, sempre di lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20 (costo 210 euro).

Tra i corsi avanzati e/o professionalizzanti si potrà scegliere tra ‘Dal bilancio di verifica al bilancio d’esercizio’ (21 ore - costo 265 euro); ‘Dal bilancio al reddito d’impresa’ (21 ore – costo 265 euro); ‘Strategia d’impresa: come finanziare l’impresa’ (12 ore – costo 152 euro); ‘Strategia d’impresa: il bilancio come strumento consuntivo e prospettico’ (21 ore – costo 265 euro); ‘Strategia d’impresa: pianificazione del profitto' (18 ore – costo 230 euro); ‘Conformità, sostenibilità, azienda etica’ (15 ore costo 150 euro).

Info, costi e iscrizioni corsi: formazionecontinua@bearzi.it