Al Centro Balducci 'Bambini invisibili'

Sabato 25 settembre, alle 20, il Centro Balducci di Zugliano ospiterà uno spettacolo dedicato ai bambini fantasma per raccontare la storia delle iniziative che sono state portate avanti per far conoscere il dramma della possibile esistenza di queste realtà e la certezza che il tutto potrebbe essere superato con la modifica della legge in vigore, come proposto dal PDL Serracchiani C3048.



Siamo tutti certamente convinti dell’importanza che tutti possano godere dei diritti civili e di libertà, ma ci sono bambini che non hanno il diritto di esistere legalmente, di andare a scuola e di essere curati. Dove? In Africa? in India? No in Italia e anche l’agenda 2030 dell’ONU richiede, che non ci siano più dei bambini invisibili per quella data nel mondo e quindi anche in Italia.



Per raccontare tutto questo la narrazione si frammenta, si polverizza in un caleidoscopio di immagini e di suoni. Si alterneranno elementi di stili molto diversi: coesisteranno Ravel e Cage, canzoni e suoni inquietanti, chiarimenti e interventi spiazzanti. Anche il pubblico potrà intervenire. Come in tutti gli happening anche il caso ha un ruolo e il fuori tema è previsto.



Lo spettacolo è diretto da, narrato dacon la partecipazione degli attori, su di un testo diAlla serata interverranno il consigliere regionale di Open Sinistra fvg,, il rapper, il tecnico multimedialee i canti e le ballate di