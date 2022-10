Al cimitero di Monfalcone operativa la VisCar

La VisCar, l’auto elettrica in servizio al cimitero di Monfalcone - utilizzata dagli operatori per accompagnare le persone anziane, con problemi di deambulazione o con disabilità a far visita alle tombe dei propri cari - sarà operativa anche nelle giornate di domenica 30, lunedì 30 ottobre e martedì 1 novembre, dalle 9 alle 18.

Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al sabato, mantiene l’orario estivo fino al 6 novembre, per consentire ai visitatori, durante le giornate di maggior afflusso dovuto alle ricorrenze di Ognissanti e della Festa dei Defunti, di usufruirne per un tempo più lungo rispetto a quanto previsto con l’orario invernale.

“In questi anni abbiamo riqualificato il cimitero perchè è un luogo molto importante per la sensibilità di ciascuno di noi", spiega il sindaco Anna Maria Cisint. "E’ un luogo in cui ognuno può vivere una parte di sé e mantenere un contatto con i propri cari che non ci sono più. Abbiamo investito molto per ristrutturarlo e per renderlo adeguato e, grazie alle persone che ci lavorano, anche pulito e dignitoso. Già da tempo abbiamo istituito il servizio di trasporto con l’auto elettrica, che viene molto apprezzato perchè consente anche agli anziani e alle persone con disabilità di arrivare agevolmente alla foto del proprio congiunto. Cosa che prima non poteva avvenire per molte persone. Anche per questo abbiamo deciso di mettere la VisCar a disposizione degli utenti per un periodo più lungo durante queste giornate in cui il cimitero sarà più frequentato".

Fino al 6 novembre il cimitero sarà aperto al pubblico dalle 7 alle 20; da lunedì 7 novembre entrerà in vigore l’orario invernale, con apertura dalle 8 alle 17.