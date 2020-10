Al cimitero di San Vito funerali anche in streaming

Si è svolta questa mattina, alla presenza del Vvicesindaco Loris Michelini e di monsignor Luciano Nobile, la cerimonia di inaugurazione dei lavori di realizzazione dell’impianto antintrusione, del sistema di rilevazione fumi e incendi e di quello di diffusione sonora nella chiesa di San Giovanni Battista al Cimitero San Vito di Udine. È stato, inoltre, installato un impianto streaming dal vivo che permetterà, previa autorizzazione, la trasmissione in diretta le funzioni religiose che si terranno nel plesso.

“Con questi interventi - ha dichiarato il Vicesindaco - abbiamo voluto migliorare la fruizione del Cimitero cittadino, rendendolo più sicuro e più moderno. Ma la vera novità è l’installazione dell’impianto streaming, con il quale abbiamo voluto dare anche a coloro che per vari motivi non possono farlo di persona la possibilità di assistere alle funzioni religiose. Abbiamo pensato non solo al modo migliore e più efficace per gestire le limitazioni anti covid, ma anche a tutte quelle persone che sono impossibilitate a deambulare, agli anziani, ai ricoverati e ai residenti in altre Regioni o in altri Stati”.

A tal fine sono stati istituiti registri e moduli liberatori, per l'Amministrazione e la Curia, che autorizzano la diffusione delle immagini in streaming da redigere e firmare prima della cerimonia. Per l’operazione è sufficiente una connessione internet.

Tutti i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Elettrica Friulana. La realizzazione dell’impianto antintrusione, del sistema di rilevazione fumi e incendi e di diffusione sonora ha avuto un costo totale di 33.000 + iva, mentre l’installazione dell’impianto streaming è costato 4.500 euro + iva.