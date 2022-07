Al Città Fiera 'Old School Chopper Builder Party'

Torna l’appuntamento con Old School Chopper Builder Party al Città Fiera, evento organizzato in collaborazione con il locale Bu.Co che quest’anno raddoppia, con una due giorni in agenda venerdì 15 e sabato 16 luglio. Come nelle passate edizioni la musica sarà una delle grandi protagoniste con live show e dj set. L’atmosfera anni 50’ coinvolgerà tutto il centro commerciale grazie all’ampia parte espositiva interna ed esterna, dedicata a moto e auto customizzate americane d’epoca e non solo.

Venerdì 15 luglio alle 17 il via al programma musicale con il dj set di Giusy Wild. Artista appassionata del mondo 50' da tre decenni, ha iniziato la sua carriera dieci anni fa animando le dance floor di molti eventi Rockabilly nazionali ed internazionali e partecipando a numerosi festival e club Rockabilly in giro per tutta Europa. Nella stessa giornata alle 21.00 si esibiranno i Lovesick Duo, occasione unica per vederli dal vivo in regione. Un concerto che vi porterà nelle atmosfere dell’America degli anni 40’ e 50’ grazie al loro sound, all’abbigliamento e agli strumenti musicali vintage. Chiuderà la serata il gruppo Messer Chups.

Nella giornata di sabato 16 luglio, appuntamento con il primo dj set alle 10 con dj Miss Gloryboy, alle 14 dj set con Giusy Wild, dalle 19 il live con SYLVIA SANDS AND HER ROCKIN’ GUYS. Silvia Donazzan in arte SYLVIA SANDS ha scoperto il rock’n’roll, all’età di 13 anni con Elvis Presley e non l’ha più lasciato. La sua ispirazione arriva dalle artiste femminili degli anni 50’ come Wanda Jackson, Janis Martin e Patsy Cline; da 25 anni calca le scene rock’n’roll e coltiva la sua passione per la musica degli anni 50’. Dalle ore 21.00 il grande ritorno live dei WET-TONES, con la reunion ufficiale della band dopo 10 anni con le sonorità Rock'n'Roll, Beat e i classici in versione strumentale con uno stile 60’ alla Ventures. Chiuderà la serata alle 23 Dj FRANKINO.

Nella due giorni di eventi, accanto alla musica non mancheranno le novità: la proiezione del film documentario “Ride On” e la prima edizione del Contest per eleggere la Miss Pin Up. La proiezione gratuita di Ride On è in programma a Cine Città Fiera venerdì 15 luglio alle 18. Una pellicola indipendente realizzata da Luca Mazza e Francesco Torredimare, alias Frankino. Nella pellicola artisti poliedrici, musicisti, custom painters raccontano il percorso di Chop Works e il suo mondo, situazioni bizzarre che rimandano ai B-movies anni 60. Per assistere al film basterà prenotarsi su cittafiera.it. Grazie a Miss Vanny RockCandy per la prima volta l’Old School Chopper Builder Party eleggerà la sua Pin Up. Sabato 16 luglio in occasione dell’evento verrà eletta la Miss che saprà interpretare al meglio il tema Pin Up, Rockabilly e Vintage anni 50’ e 60’ nella sua esibizione in agenda in occasione dell’evento alle ore 16.

Tra i tanti protagonisti dell’ Old School Chopper Builder Party ricordiamo inoltre Alessio Mattiazzi, artista che a mano libera realizzerà live delle creazioni di pinstriping su caschi. Si è rinnovata inoltre la collaborazione con Lowride che curerà un bike show incentrato su chopper e bobber tradizionali e preparazioni vecchia scuola. The Barber Shop curerà gratuitamente lo styling di barba e capelli. Per gli amanti delle acrobazie 48 erre e BMX team ricreeranno un percorso con rampe e ostacoli.

Old School Chopper Builder Party è un’iniziativa nata nel 2019 dalla passione di Gigi D’Oria, uno dei fondatori del Bu.Co, un evento interamente dedicato alla Custom Culture, ai motori e alla musica, in collaborazione con Mega Moto Expert, The Barber Shop e Lowride Magazine.

IL PROGRAMMA