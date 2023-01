Al Città Fiera apre la libreria Mondadori Bookstore

Mercoledì 1 febbraio arriva all’interno del centro commerciale Città Fiera il Mondadori Bookstore I Ma, il nuovo hub che fonde cultura, arte e sostenibilità: un modello di libreria green e innovativa che dal Sud al Nord, passando per le isole, sta conquistando l’Italia.

Mobili altissimi e curvi come i tronchi degli alberi, Bonsai e Sansevierie arredano lo store di ben 250 metri quadri che si ispira alla filosofia giapponese del MA - lo spazio spirituale nel quale l’individuo riposa la mente - puntando a ricrearlo nei suoi ambienti.

Il lettore potrà vivere un’esperienza immersiva di cultura e relax, godendo del tempo all’interno del Bookstore alla ricerca dei libri preferiti - tra un’offerta editoriale di oltre 25.000 titoli - da poter sfogliare negli angoli di lettura riservati.

La libreria green ospiterà anche opere delle mostre d’arte e fotografia di artisti locali e nazionali oltre a speciali sezioni dedicate alla città di Udine e alla città di Napoli, madre del progetto.

Ad arricchire il concept uno spazio completamente destinato ai reading, agli incontri con autori e agli altri eventi che il team di esperte libraie e librai organizzeranno. A disposizione dei clienti anche un'area bar con dehor esterno, dove si potranno assaggiare pregiate miscele di caffè, tè e infusi nella buvette in collaborazione con il brand Nuan.

La nuova libreria Mondadori Bookstore I Ma coniuga il rispetto dell’ambiente anche nella scelta degli arredi: tutti in pioppo marino, ferro riciclato e altri materiali ecosostenibili. La formula di comfort e multimedialità offerta è stata già sperimentata con successo a Torino, in partnership con Mondadori Retail, nello store apripista del marchio, inaugurato agli inizi dello scorso anno, al quale hanno fatto seguito le aperture a Cagliari, a Catania e ora anche a Udine nello shopping center più grande della Penisola. A breve arriverà anche a Salerno, Napoli, Pavia e Grosseto.

“Per il 2023 Mondadori Bookstore I Ma conta di raggiungere quota 15. La consapevolezza del grande successo che riscontriamo nelle città che ci ospitano, unita alle tante richieste provenienti da diversi shopping center d’Italia, ci spinge ad un obiettivo ambizioso per il 2024, quello di raggiungere una capillarità territoriale forte, con quota 50 store distribuiti tra i centri storici delle maggiori città italiane e diversi shopping center”, dichiara Giuseppe Messina, AD del gruppo che gestisce la nuova rete di librerie.

“Il successo di questo nuovo brand – spiega Nello Nunziata, ceo for Retail Development – oltre ad essere ovviamente il concept culturale, che abbraccia la filosofia della generazione Z, nato dall’idea di un team di imprenditori meridionali, è dovuto anche alla indissolubile e straordinaria compartecipazione attiva di Mondadori Retail, la società che gestisce il più esteso gruppo di librerie in Italia, Mondadori Store, diventandone partner esclusivo per la straordinaria ampiezza dell’offerta editoriale, il che ci permette di guadagnare interessanti quote di mercato, spesso anticipando tappe importanti del nostro piano industriale”.