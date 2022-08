Al Città Fiera arriva LowLevel X

E' un sodalizio ormai consolidato quello tra Città Fiera e l’Associazione BlackSheep Garage, che rinnova per il decimo anno la sua presenza nel centro commerciale con l’evento LowLevel, in agenda il 3 e 4 settembre. Un fine settimana dedicato ai motori con l’esposizione di numerose auto con preparazione “German Style” e JDM, auto storiche e sportive ed esibizioni di drifting e taxi drift per il pubblico e soprattutto, un fine settimana dedicato beneficenza grazie alla preziosa partecipazione della FaiSport Udine.

LowLevel coinvolgerà l’intero centro commerciale in diverse aree e su tre livelli: al primo piano della galleria l’esposizione auto e Super car moderne e storiche tra cui la Maserati MC20 e la Lancia Stratos. Sabato alle 18.30 la conferenza dell’ing. Franco Cimatti sulla Lotus 56 B (unica auto F1 con motore a turbina) ed infine l’esposizione di book fotografici ed opere realizzate da Impressionist Art Tattoo, artista famoso a livello internazionale. A chiusura della prima giornata dalle ore 22:30 circa le premiazioni delle auto top-event in esposizione.

Nella giornata di sabato al secondo piano di Central Park ci sarà il raduno di automobili, dove tutti i visitatori di Città Fiera e gli appassionati potranno ammirare da vicino le migliori auto “German Style” e JDM. Al terzo piano di Central Park, sia sabato che domenica, dimostrazione drifting con taxi per il pubblico a cura della scuola italiana Italian Drifting Stars e per la prima volta Supercar Taxi con le auto supersportive di e-garage. I ragazzi della FaiSport saranno presenti assieme allo staff BSG per entrambe le giornate.

Programma dettagliato su cittafiera.it