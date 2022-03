Al Città Fiera arriva Una tazzina d’amore

Se è vero che in amore i gesti sono incomparabilmente più attraenti, efficaci e preziosi delle parole (François Rabelais), non c’è occasione migliore che partecipare a Una Tazzina d’Amore, evento charity in programma l’8 marzo, dalle 14.30, al centro commerciale Città Fiera, al negozio Olinda Bucato&Caffè. Sarà l’occasione per fare del bene e trascorrere qualche ora insieme agli atleti della squadra femminile e maschile dell’Apu, Amici della Pallacanestro Udinese.

In occasione della Festa della Donna, infatti, i cestiti vestiranno i panni di bartender speciali: saranno loro a preparare e servire a tutti i clienti un espresso ancora più buono non solo nel gusto, grazie all’innovativo sistema Roastelier by Nescafé, ma anche nel cuore. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Fabiola OdV, realtà locale che si prende cura di bambini e ragazzi con gravi disabilità.

Con l’iniziativa Una Tazzina d’Amore, Nestlé conferma il suo sostegno e vicinanza alle comunità locali attraverso l’impegno e l’attenzione nei confronti delle associazioni che operano sul territorio. “Anche i piccoli gesti quotidiani come offrire un caffè, possono fare la differenza e regalare un sorriso. E noi lo vogliamo celebrare avvolti da un mix di sapori e aromi provenienti dal Brasile, Etiopia e Colombia, grazie alla tostatura fatta al momento in un clima di ritrovata convivialità e gioia”, fanno sapere da Nestlè.