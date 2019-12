Al Città Fiera è arrivato il Natale

La magia del Natale è tornata al Città Fiera ed è tutto pronto per accogliere grandi e bambini con un fitto calendario di appuntamenti dedicati alla festa più attesa dell’anno. Come sempre uno spazio speciale è riservato ai più piccoli: la piazza Show Rondò accoglierà il villaggio di Natale all’interno del quale si svolgeranno le iniziative dedicate, tutte gratuite, che prenderanno il via sabato 7 dicembre e proseguiranno fino a Natale.

Protagonista assoluto del programma eventi non poteva che essere Babbo Natale che per il quinto anno nasconde il volto di Giovanni Ciulla, nonno in pensione che da tempo ormai si dedica con grande passione ai più piccoli, attività che svolge gratuitamente in cambio di una donazione che l’organizzatore dell’iniziativa fa direttamente all’Agmen. Non un semplice divertimento, ma una vera e propria missione, tanto che è nato anche un sito missionebabbonatale.it, con telefonate e letterine che arrivano da tutta Italia. A Città Fiera aspetterà i più piccoli per imbucare una letterina e sarà possibile anche farsi fotografare per ricevere un’immagine ricordo magari da utilizzare come cartolina degli auguri. Ampio spazio alla creatività con i laboratori tutti a tema natalizio dove si potrà imparare a creare un biglietto personalizzato, le palline per l’albero e anche giocare per ricreare la renna Rudolph. Appuntamento oramai immancabile sarà quello con la Banda dei Babbi Natale l’8 e il 21 dicembre che prenderà vita grazie alla Filarmonica Luigi Mattiussi di Artegna.

Cinque gli appuntamenti a calendario dedicati al Gospel, a dare vita ai concerti i cori: The Messengers MASS Choir, Sand of Gospel & Saint Lucy GC. Sempre in tema di musica, domenica 15 una speciale esibizione di canto accompagnato da flauti con gli studenti del Gruppo Musicale dell’Istituto Comprensivo di Latisana. Si è inoltre rinnovata la collaborazione con la Scuola Italiana Amanuensi che realizzerà biglietti di auguri personalizzati per tutti.

Al primo piano (area verde) all’interno della Mostra dedicata ai 170 anni del settimanale del Friuli due appuntamenti promossi dal gruppo Mediafriuli: sabato 14 dicembre alle ore 18 la presentazione del Libro di Venturini: in punta di penna, le vignette di Fernando Venturini. Vizi e costumi dei friulani disegnati dalla mano del famoso vignettista di Palmanova. Sabato 21 dicembre sempre alle ore 18.00 la presentazione “Il Friuli Agenda 2020” dedicata agli scatti della fotografa friulana Ulderica Da Pozzo.

Al primo piano (area rosa) del centro commerciale sarà possibile visitare la Rassegna Presepi 2019/2020 giunta alla sua 20^ edizione, l’esposizione accoglie oltre 100 natività tutte create artigianalmente da famiglie, associazioni e scuole provenienti da tutta la regione.

Il confezionamento dei regali diventerà un gesto di bontà grazie ai corner in galleria con i volontari che confezioneranno i regali di Natale e dove si potrà lasciare un’offerta libera, i proventi saranno devoluti ad Action Aid e all’Associazione Progetto Autismo.

Il programma completo con gli orari di spettacoli e laboratoru su cittafiera.it