Al Città Fiera i nuovi airbag pensati per i motociclisti

Uno strumento ancora poco diffuso ma molto importante in tema di sicurezza è l’airbag da moto. Sul tema sabato 19 settembre un Open Day gratuito al centro commerciale Città Fiera di Martignacco, all’interno del corner dedicato di Megamoto Expert, un appuntamento a cura di Alpinestars.

Gli esperti, oltre a presentare la nuova tecnologia, realizzeranno anche delle dimostrazioni in diretta. Il pubblico potrà così scoprire la funzionalità di questi strumenti che oggi sono in grado di garantire l’assorbimento dell’impatto con una riduzione della forza d’urto fino al 93% rispetto alla protezione passiva.

Un sistema di airbag integrato completamente autonomo che protegge prima dell’impatto e in caso di tamponamento tutta la parte superiore del corpo: spalle e clavicole, parte superiore delle braccia, petto e costole, schiena completa e fianchi.

Un appuntamento da non perdere quindi, per parlare con gli esperti e assistere in diretta una dimostrazione sulle funzionalità dei nuovi airbag.