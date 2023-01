Al Città Fiera incontro 'C’è vita su Marte?'

Sabato 14 gennaio alle 17 l'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia di Remanzacco, sarà protagonista al Città Fiera, al Multiseum, con una conferenza a ingresso libero dal titolo: "C'è vita su Marte?". L’associazione, già presente da dicembre con una mostra al primo piano del centro commerciale, ha scelto di offrire un approfondimento dedicato allo spazio per far avvicinare il grande pubblico a questi temi. Relatrice Nadia Imbriani.

L'idea che possa esistere la vita al di fuori del pianeta terra è molto antica. Oggi esiste un ramo della ricerca astronomica, l’Astrobiologia, che cerca di scoprirlo. In occasione della conferenza verrà affrontato il tema e verrà presentata la recente missione spaziale sviluppata dalla Nasa sul pianeta rosso: “Mars 2020”. Il suo lancio è avvenuto con successo il 30 luglio 2020 e il suo arrivo sulla superficie di Marte ha avuto altrettanto esito positivo il giorno 18 febbraio 2021. Il rover Perseverance e il piccolo elicottero della Nasa Ingenuity si trovano da quel giorno sul pianeta Marte, nel cratere Jezero, per una missione senza precedenti.

In questa incredibile esplorazione, Perseverance è aiutato dal piccolo elicottero Ingenuity, che dopo aver brillantemente superato i 4 voli di test previsti, ha trasformato la sua missione in una vera e propria assistenza al rover, scattando immagini dall’alto e ampliando di molto la prospettiva del percorso della prima campagna scientifica di Perseverance. In altre parole gli scienziati della Nasa attraverso i voli esplorativi di Ingenuity stanno pianificando i potenziali e più promettenti percorsi di Perseverance all’interno del cratere alla ricerca delle prove della formazione della vita. E così la missione Nasa 2020 che già si annunciava entusiasmante, è diventata fino ad oggi la più straordinaria missione di Astrobiologia.

Ultimo appuntamento da non perdere con Afam è il laboratorio “Giocando con le stelle” che si svolgerà domenica 22 gennaio dalle 17 alle 18.30 al primo piano. Oltre al laboratorio dedicato ai bambini nello stesso spazio si potrà ammirare anche l’esposizione delle immagini che raccontano lo spazio in tutta la sua bellezza e complessità.

Gli eventi sono gratuiti, tutti i dettagli su cittafiera.it