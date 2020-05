Al Città Fiera riapre Holliwood Kart Planet

Novità del fine settimana di Città Fiera la riapertura di Holliwood Kart Planet. È infatti notizia di oggi, la ripartenza della pista indoor tra le più grandi d’Europa nella giornata di domani, sabato 23 maggio. Un segno positivo che porta ottimismo nelle gallerie dello shopping del centro commerciale che hanno vissuto la prima settimana di ripresa a pieno ritmo riaccogliendo in sicurezza i clienti.

Pensate ad hoc le procedure di sanificazione che riguarderanno tutte le superfici interne e naturalmente un’attenzione particolare per i caschi e i kart che verranno sanificati completamente ad ogni utilizzo seguendo tutte le direttive ministeriali.

Nuovi gli orari pensati per riaccogliere i clienti: dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 24, venerdì dalle 17 all’1, sabato dalle 13 all’1 e domenica dalle 13 alle 24. Inoltre, in occasione della riapertura tante le promozioni dedicate. Having Fun riassume lo spirito di Hollywood Kart: ritrovarsi insieme in un clima di gioco, in una dimensione positiva di competizione, condividere, sperimentare, giocare in sicurezza.

Le piste di Hollywood Kart sono state progettate con lo scopo di offrire tracciati su misura per una struttura unica a livello europeo. L’obiettivo? Garantire qualità e massimo coinvolgimento durante la guida dei kart. Hollywood Kart usa solo kart elettrici Sodikart RSX, ovvero macchine in grado di garantire un’avanguardistica combinazione di tecnologia e prestazioni in ambito indoor. Un divertimento riservato sia agli adulti che ai bambini.