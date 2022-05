Al Città Fiera weekend all'insegna degli scacchi

“Uno sport per la mente”, potremmo riassumere con queste parole l’essenza del gioco degli scacchi. È indubbio infatti che imparare questo gioco sia un’ottima forma di allenamento che aumenta l’attività cerebrale e stimola creatività e memoria. Per la prima volta Città Fiera ospita un vero e proprio torneo aperto a tutti, che si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 maggio (1° piano - Area Rosa di fianco ad Hollywood Kart) organizzato dal Comitato Regionale Scacchi del Friuli Venezia Giulia.

Sabato 14 maggio il torneo sarà aperto a tutti, con iscrizioni il giorno stesso dalle 14 alle 14.30, potranno partecipare sia giocatori esperti sia nuovi scacchisti che finora hanno giocato solo online o con gli amici e hanno il piacere di cimentarsi in un torneo.

Domenica 15 maggio si svolgerà, invece, il torneo per Under 18, con iscrizioni il giorno stesso dalle 14 alle 14.30, potranno partecipare ragazzi di tutte le età che si sono avvicinati al gioco in famiglia o a scuola e avranno la possibilità di partecipare a un torneo con arbitro, orologio e il pathos che caratterizza una gara. Per entrambe le giornate le premiazioni sono previste dalle 19. L’iscrizione avrà un costo di 10 euro per il sabato e di 5 euro per la domenica.

Tanti i premi i palio: 500€ in gift card Città Fiera e una scacchiera regolamentare completa di set di pezzi da gioco più gadget.

Il torneo promozionale dei Tre Circoli è nato nel 2011 su idea del responsabile di allora della sezione scacchi del DLF di Udine Enea De Sabbata, del presidente di allora avv. Francesco Gabassi del Circolo Scacchistico Udinese e dal responsabile della sezione scacchi Mauro Solari del Circolo Universitario Sportivo. Con questa collaborazione tra i tre circoli di Udine ed il supporto del Comitato Regionale l’obiettivo era ed è quello di promuovere il gioco degli scacchi a Udine e più in generale in regione e dare agli scacchisti tornei di alto livello dove incontrarsi e mettersi alla prova.