Al Civiform corso per addetto ai sistemi informatici, digitali e web

Nuovo indirizzo al Civiform di Cividale nel settore informatico: da settembre partirà il corso Addetto ai sistemi informatici, digitali e web dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Un percorso triennale per formare professionisti che operano nella gestione dei sistemi informativi di un’organizzazione: chi, insomma, garantisce assistenza e manutenzione di pc e sistemi informatici e si occupa di risolvere i problemi di hardware e software.

Si tratta di una figura altamente richiesta dal mercato: è davvero ampia, infatti, la platea di possibili aziende interessate a simili profili. Da software house e centri di elaborazione dati alle imprese che si occupano di clouding e connettività,da società che forniscono supporto tecnico e servizi di outsourcing informatico, negozi di assistenza e fornitura informatica a società di comunicazione, passando per aziende artigiane, studi professionali e imprese di ogni ambito. L'uso della tecnologia, infatti, è sempre più essenziale per le aziende ed è ormai indispensabile avere uno specialista nello staff senza doversi rivolgere all’esterno: un informatico può coprire diverse aree di specializzazione finendo per poter essere impiegato presso ogni tipo di azienda che utilizzi software o hardware specializzati.

Davvero enorme, dunque, l’orizzonte degli sbocchi lavorativi, tanto che un recente studio Ipsos condotto su un campione di 2mila italiani tra i 20 e i 34 anni, ha rilevato che un giovane su tre, se avesse saputo che l’informatica era così richiesta dal mondo del lavoro, avrebbe considerato più seriamente di studiarla alle nel suo percorso scolastico e formativo. Un percorso altamente appetibile anche per i ragazzi stessi, che vivono immersi nella tecnologia ma spesso restano lontani dai suoi meccanismi di funzionamento. In realtà, prima si inizia a “smanettare” e si prende dimestichezza con innovazione ed evoluzione tecnologica, più è facile.

Gli studi inoltre sottolineano come sia errato il pregiudizio di genere per cui il match donne e informatica risulterebbe poco cool: le ragazze vicine alla tecnologia sono sempre più richieste dal mercato del lavoro, dimostrando creatività e competenze tecniche sopra la media.

Il corso è aperto ai ragazzi in uscita dalla scuola media ma anche a chi, già iscritto in una scuola superiore, è alla ricerca di un percorso più orientato all’applicazione pratica.Frequenza e iscrizione sono gratuite perché finanziate dalla Regione nell’ambito delle attività di Effepi. Ragazzi e famiglie interessati possono contattare la sede di viale Gemona e prendere appuntamento con i referenti del corso per maggiori informazioni su contenuti e organizzazione della scuola: orari delle lezioni, funzionamento degli stage, trasporti dedicati, mensa scolastica, opportunità di sostengo, supporto economico e molto altro. Info: 0432.705811