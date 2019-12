Al comune di Feltre il premio Populus Alba dell'associazione Rosmann di Monfalcone

Il Comune di Feltre è stato premiato come comune virtuoso nel campo ambientale con il premio ‘Populus alba - Fabio Perco’ indetto dall'Associazione Ambientalista Rosmann di Monfalcone per la rigenerazione del verde urbano con una prestigiosa opera dell'artista monfalconese Cristiano Leban. Nella sezione dedicata ai neo laureati, dove gli organizzatori hanno ricevuto in questa terza edizione del premio ambientale trentuno tesi di laurea, sono stati premiati con un riconoscimento di cinquecento euro ciascuno Klarissa Pica dell'Università Iuav di Venezia che ha partecipato con una tesi sulla progettazione Climate proof del waterfront di Napoli, Davide Scridel dell'Università di Pavia, per un dottorato di ricerca in Scienze della Terra e dell'Ambiente inerente ‘Gli uccelli alpini e il cambiamento climatico ‘che dimostra in un'analisi concreta l'impatto del surriscaldamento globale sull'avifauna d'alta quota. Altra vincitrice Elena Costa dell'Università di Parma con uno studio sulla sovrapposizione di nicchia tra sciacallo dorato e volpe del Carso goriziano. Nel corso dell'evento è stato consegnato un 'assegno dal presidente dell'associazione Rosmann Claudio Siniscalchi ad Alessandro Zuppini, agricoltore biologico, titolare dell'azienda Dulina di Begliano, che lo scorso 4 settembre ha subito il furto del motocoltivatore, indispensabile per la sua attività lavorativa. Per questa edizione l'associazione si è avvalsa in giuria presieduta da Livio Poldini, professore emerito di Ecologia vegetale presso il dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, dall'Avvocato Paolo Coppo, Gianbattista Graziani presidente di Iris acqua, Raffaella Delai dirigente Ater Gorizia, Caterina Bigatton presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia, Alessandra Marin professore al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, Alfredo Altobelli professore di Ecologia al Dipartimento di Ingegneria e Architettura del Polo di Gorizia dell 'Università di Trieste, Sandro Fabbro professore di Pianificazione Territoriale Politiche territoriali e di Tecnica Urbanistica dell'Università di Udine, Claudio Siniscalchi presidente dell'Associazione Rosmann e Paola Barban del direttivo della stessa Associazione.