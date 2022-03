Al Conservatorio Tartini il Welcome Day agli studenti ucraini

Un ponte nel segno della musica, da Kiev a Trieste: sei studenti del Conservatorio della capitale ucraina, Ukraine Tschaikosky Academy of Music, sono in arrivo a Trieste questa sera (martedì 22 marzo) per proseguire al Conservatorio Tartini i loro studi attraverso un percorso di alta formazione musicale previsto dagli accordi legati al progetto Erasmus + attraverso varie convenzioni internazionali. Sono Iryna, 19 anni violoncellista; Mariia 21 anni, arpista, Natalia 21 anni violinista. E ancora David, 17 anni che studia direzione d’orchestra, Oleksandr, sempre 17enne impegnato alla tromba e Irina, 21enne, pianista. L‘esperienza di studi al Conservatorio Tartini è organizzata grazie all’impegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Formazione, Istruzione e all'Università. Per accogliere gli studenti, che resteranno a Trieste almeno sei mesi, è previsto giovedì 24 marzo, dalle 11 nella Sala Tartini del Conservatorio (via Ghega 12) un Welcome Day al quale prenderanno parte molti studenti del Tartini, l’istituzione di Alta formazione musicale a maggiore densità di scambi Erasmus in Italia.



Alle 10.30, sempre nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste, si svolgerà un incontro stampa con la partecipazione dell’Assessore all’Istruzione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen e del Direttore del Conservatorio Tartini Sandro Torlontano. Saranno presenti anche gli studenti ucraini arrivati a Trieste. Ogni studente riceverà borse di studio inclusive dall'esenzione delle tasse universitarie, di alloggio, vitto e pocket money per le spese correnti, insieme a servizi essenziali di accoglienza, orientamento e inserimento nel contesto universitario, di assistenza sanitaria e integrazione attraverso corsi intensivi di italiano, mediazione e supporto psicologico.