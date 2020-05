Al Convitto Paolo Diacono meno rette e più computer

In piena solidarietà con la situazione economica attuale e con le relative difficoltà che si possono incontrare in questo momento, il CdA del Convitto ‘Paolo Diacono’ di Cividale del Friuli approva misure straordinarie a sostegno delle famiglie: riduce le rette e fornisce un computer a tutti gli studenti che ne fanno richiesta, dalla Primaria ai Licei.

Il Convitto ha deliberato la cancellazione della terza parte della retta annuale (che copre il trimestre aprile, maggio e giugno) e la riduzione della seconda (che include i tre mesi precedenti), per le settimane di servizio non fruito. Anche relativamente alla didattica online il ‘Paolo Diacono’ ha fatto un passo importante verso le famiglie, accogliendo al 100% le richieste di fornitura di dispositivi per garantire a tutti gli studenti di accedere alla didattica a distanza. Sono stati forniti 70 notebook ad altrettanti studenti di tutti i gradi di scuola, dalla Primaria alla Secondaria di Primo Grado fino ai Licei.

“La didattica a distanza è diventata parte integrante di una nuova modalità di formazione che ci accompagnerà d’ora in avanti", ha osservato Luca Gervasutti, il rettore del Convitto Paolo Diacono. "Essere pronti a gestire le richieste del sistema digitale è fondamentale, ma ancora più importante è essere preparati ad anticiparne le necessità. Per questo stiamo investendo su strumenti e materiali adeguati ad assicurare agli studenti una partecipazione online interattiva e completa, stiamo provvedendo all’integrazione e all’aggiornamento di dispositivi e piattaforme multimediali certificate, che abbiamo a disposizione sia per studenti che per docenti, con modalità potenziate di apprendimento. Ad esempio, stiamo prendendo accordi con Microsoft per passare dalla Suite di Google for Education (che dà accesso agli applicativi di Google per attivare la didattica a distanza) alla Suite completa di Microsoft, Office 365 Education A1, che comprende strumenti per didattica online, videoconferenze, classi virtuali e altro”.

Per quanto riguarda le iniziative e gli scambi internazionali, che sono di casa al ‘Paolo Diacono’, pur essendo momentaneamente sospesi non sono scomparsi dall’orizzonte. “Accanto alle attività amministrative e gestionali che sono riprese a buon ritmo", prosegue Gervasutti, "il Convitto lavora anche sulla programmazione dei prossimi progetti internazionali (come “Studiare in Friuli”) che sono il nostro fiore all’occhiello. Perché, pur essendo al momento sospesa ogni tipo di mobilità, l’organizzazione non vuole trovarsi impreparata quando si ripartirà. Nel frattempo, negli uffici sono già arrivate, dall’estero, richieste di partecipazione per l’anno prossimo".