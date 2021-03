Al Copernico di Udine il primo convegno nazionale di Italian Design Weeks

Proseguono gli appuntamenti di Udine Design Week nelle scuole. La scuola è ferma ma non si ferma: il Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Udine rilancia le proprie attività con un convegno che proietta la scuola al di fuori dei confini regionali ospitando il primo convegno nazionale di Italian Design Weeks. IDW è la rete nazionale che raccoglie alcune città italiane che, da nord a sud, contribuiscono a consolidare l’Italia quale “paese del design” e a diffondere la Cultura del Design con i valori espressivi, economici e tecnologici di cui è portatrice. Se Il design è la cerniera tra manifattura e cultura ed è un fattore trainante per programmare attività che coniugano cultura, commercio, artigianato, industria, turismo, il format design week, riconosciuto internazionalmente, valorizza le peculiarità creative, commerciali, produttive del territorio di riferimento promuovendo scambi culturali a livello nazionale e internazionale.



Mercoledì 31 marzo, con inizio alle ore 14.00, avrà luogo il secondo dei tre appuntamenti previsti con le scuole. Udine design Week fa parte di questa rete ed è orgogliosa di ospitare nel proprio programma la prima uscita ufficiale di Italian Design Week, non ultimo per il particolare momento che stiamo vivendo. Per gli studenti questo incontro speriamo possa costituire un elemento motivazionale durante la pandemia perché permette di spaziare in diverse città e scoprire le tante sfaccettature del design e come ogni design week declini in modo specifico le proprie attività. Per Italian Design Week è l’occasione per dichiarare che l’Italia del design è pronta a ripartire, che la chiusura a cui siamo stati costretti ha offerto una pausa di riflessione per progettare nuove iniziative.



L’articolato incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del dirigente scolastico Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Marina Bosari, e dall’intervento di Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine.



“La scuola, motore d’innovazione” sarà il tema trattato da Davide Boeri, imprenditore e referente di Confindustria Udine per Udine Design Week.

Sarà dato spazio anche a racconti di esperienze provenienti da tutta Italia, l’interazione delle Italian Design Week con il territorio. Nell’ordine interverranno Daniela Brignone, I-Design Palermo, Palmarosa Fuccella, Basilicata Design, Giordano Pierlorenzi, Ancona Design Week, Alessandro Pumpo, Florence Design Week, Lisa Balasso, Venice Design Week, Nicoletta Romano, Varese Design Week. La parola tornerà alla padrona di casa, Anna Aurora Lombardi, art director di Udine Design Week che lancerà la proiezione del video dell’edizione 2020.

Infine, Milena De Fontis, professoressa di Disegno e Storia dell’Arte presenterà il progetto “Ciceroni del design”, visite guidate virtuali ai luoghi di Udine Design Week a cura degli studenti e studentesse del Liceo Scientifico Niccolò Copernico.

L’incontro sarà moderato dall’architetto e giornalista, Patrizia Scarzella.

Sarà possibile seguire il webinar dal link: https://global.gotomeeting.com/join/413305005