Al Cormor la tradizionale benedizione degli animali

Domenica 6 ottobre, al parco del Cormôr, in via Foni 2 a Udine, si rinnova il tradizionale appuntamento con l’annuale Benedizione degli Animali.



Alle 9.30 aprono le iscrizioni alla “Sfilata aperta a tutti gli animali”, che partirà alle 10.30 per concludersi con le premiazioni e, alle 11.30, il rituale della benedizione.



Per i bambini sarà allestito un laboratorio creativo e a tutti sarà data la possibilità di contribuire alla realizzazione del Parco Rifugio di Via Gonars attraverso una raccolta fondi e l’acquisto del nuovo calendario Enpa 2020. Durante l’evento sarà presente Piergiorgio con la sua mitica Trabant, automobile simbolo di un mondo che non esiste più.

L'evento è reso possibile dalla Pensione del Guado di Pozzuolo del Friuli, Trainer dog food e il negozio Zooplanet di Via Marco Volpe.