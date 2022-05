Al Feel Festival di Giais di Aviano i Fast Animals and Slow Kids

Fast Animals and Slow Kids a Feel Festival di Giais di Aviano il 24 Luglio.

Prosegue la rassegna di nomi importantissimi per Feel Festival di Giais. Dopo Mara Sattei e Casadilego (il 22 luglio), arrivano i "FASK", che hanno scelto l’ormai celebre festival della pedemontana pordenonese “Feel Festival” di Giais come data aggiuntiva del loro tour già sold out in tutta Italia. La band alla ribalta della scena indie rock italiana sarà a Giais per l’unica data in Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Giais on The Rock, Regione FVG, Fondazione Friuli, Comune di Aviano e Azalea.it. Biglietti e informazioni su www.feelfestival.it



“È già domani tour” restituisce finalmente i FASK alla loro condizione ottimale: palchi, sudore, stage diving, tanto rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia”.



Il tour sarà l’occasione per la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per presentare dal vivo, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album “È già domani” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo lo scorso autunno.L’album, infatti, ha debuttato alla posizione quinto posto della classifica ufficiale italiana e alla seconda posizione della classifica vinili e ha dimostrato come la band abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione.“È già domani” (disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in versione CD e vinile) contiene 12 tracce tra cui “”, “Cosa ci direbbe” featuring Willie Peyote (prima collaborazione nella storia della band), “” e “Lago ad alta quota”.