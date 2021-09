Al Granfiume si accende il rombo dei motori

Pronti per il rombo dei motori? Sabato 25 e domenica 26 settembre e sabato 2 e domenica 3 ottobre, torna la terza edizione del Granfiume Motorshow: quattro giornate dedicate ai motori a due e quattro ruote, con la partecipazione di associazioni e club del territorio che esporranno internamente ed esternamente nell’area del centro commerciale i loro veicoli. Per la gioia degli estimatori verranno esposti tanti tipi di veicoli: auto e moto d’epoca, Vespe, Lambrette, quad, Subaru, escavatori, TIR, Auto Tuning, macchine da rally, Subaru, Go kart, SuperCar, Jeep, auto americane, macchine custom e Quad.

Non solo, affiancati all’esposizione, nell’area show esterna, dalle 9 alle 12, e dalle 14 alle 18.30, saranno presenti spettacoli di drifting, guida acrobatica su due ruote e animazioni di auto, quad, trattori e Ape Cross.

E per i più temerari, a fine di ogni show, ci sarà la possibilità di salire a bordo delle auto e provare l’adrenalina del drifting e della guida su due ruote partecipando con un contributo libero a partire da 5 euro, offerta che verrà interamente devoluta a favore della Onlus Prematuri Si Nasce, e utilizzata per l’acquisto di materiale didattico per la scuola primaria Cesare Battisti di Fiume Veneto.

Per i più piccoli, all’insegna del divertimento, all’esterno del Granfiume, verrà collocata una struttura per il gioco del canestro con le benne degli escavatori Bessega Sas, dalle 14 alle 19, insieme ad altri semplici e divertenti giochi per bambini, e nei giorni di domenica 26 settembre e domenica 3 ottobre dalle 9 alle 12 sarà a disposizione anche il “truccambimbi” .

Lungo le gallerie del centro commerciale si potranno ammirare le numerose esposizioni di veicoli e di moto di vario genere e per gli appassionati di motori sarà possibile farsi disegnare i loghi delle più famose case automobilistiche a tema motorshow nello stand di Nail Art.

Infine, a concludere l’evento, domenica 3 ottobre, dalle 12 alle 14, il concerto rock del gruppo Alter Ego all’ingresso principale del centro commerciale, e uno spettacolo serale con grandi sorprese presso l’area show.

La terza edizione del Granfiume Motorshow si svolgerà dalle 9 alle 19 nei giorni 25, 26 settembre e 2 ottobre, e dalle 9 alle 19.30 nella giornata conclusiva di domenica 3 ottobre.