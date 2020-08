Al Leopardi Majorana di Pordenone ecco i banchi a rotelle

Milleduecento studenti pronti al ritorno in classe. Sono i ragazzi, matricole escluse, del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone che, dall'1 settembre, seppur alternati, torneranno in aula dopo 193 giorni, per corsi di recupero o potenziamento formativo. L’ultima volta in aula? Era stata il 21 febbraio. Una scelta, quella della scuola, che sarà una prova generale per la vera ripartenza a metà mese.

Il rientro è stato pianificato dalla preside Teresa Tassan Viol, ma sarà gestito da altri, visto che per lei in questi giorni scocca la pensione.

Nella scuola, intanto, c’è già un'aula dotata di banchi a rotelle. “Si tratta dell’ex biblioteca che è stata riconvertita – spiega la dirigente scolastica – e sarà dedicata a una classe di 27 alunni, la più numerosa del liceo”. Per la preside si tratta di “un arredo innovativo, che andrebbe inserito in tutte le scuole italiane per una didattica moderna”.