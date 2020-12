Al Malignani il primo premio del concorso PosAction

Il Malignani si è aggiudicato il primo e il secondo posto al concorso PosAction, nell'ambito del progetto SaPreMo, un percorso di sensibilizzazione contro l'uso di droghe alcool e fumo e contro qualsiasi forma di dipendenza. Un progetto che vede uniti l'Ufficio scolastico regionale, il Comune, la Questura, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Confindustria e Danieli SpA.

Il video vincitore, dal titolo “La nebbia” ha come protagoniste le mani. Mani che inizialmente accettano quanto viene loro offerto: fumo, alcool, droga. Mani disperate ingrigite che si sentono sole, altre mani che si fanno avanti, che consolano e aiutano, fino alla struggente e coloratissima immagine finale di tante mani che si uniscono attorno alle prime, in una stretta che è solidarietà, vicinanza, protezione.

I ragazzi della IV LSA A, coordinati dalla professoressa Filomena Morsa, così descrivono il loro lavoro: “Volevamo dare il nostro contributo nel rendere il maggior numero di persone consapevoli dei rischi che derivano da una vita proiettata nell'illegalità e nelle sostanze stupefacenti, per questo abbiamo realizzato un video che rappresenta il dolore e lo smarrimento causato dalle dipendenze, promuovendo allo stesso tempo anche un messaggio di amicizia e solidarietà, che sono gli strumenti fondamentali per superare momenti di difficoltà. Siamo molto orgogliosi che il nostro video abbia vinto il primo premio, perché questo significa che siamo riusciti a trasmettere il nostro messaggio in maniera diretta ed efficace”.

Il video che si è classificato secondo, dei ragazzi della IV AER B, si intitola “Pensaci”, un cortometraggio, quasi un mini film dal finale tragico, d'impatto, un messaggio forte sui danni, fino alla morte, causati dall'alcool.