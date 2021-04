Al Malignani la gara nazionale di elettrotecnica

L'Isis Malignani, in quanto vincitore nel 2019 della gara nazionale di elettrotecnica, quest'anno ha avuto l'onore e il piacere di ospitare la nuova competizione. Ospitare “fisicamente”, in quello che è sembrato a tutti uno spiraglio di normalità, pur con le doverose precauzioni legate alla pandemia.

Così, mercoledì 28 e giovedì 29 aprile, sono stati ospiti della scuola alcuni studenti delle classi quarte e quinte, provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati con una serie di prove basate sui contenuti curriculari del terzo e quarto anno del corso di studi ad indirizzo Elettrotenica ed Elettronica-articolazione Elettrotecnica.

Non solo competizione, però: docenti accompagnatori e alunni in questi due giorni hanno avuto modo di partecipare a incontri e webinar con grandi aziende del territorio che collaborano in modo proficuo e costante con l'Istituto udinese.

A cominciare con l’ingegner Andrea Polo della “Danieli Automation” che ha illustrato le importanti applicazioni dell’Elettrotecnica nel settore della siderurgia, in particolare le ultime novità tecnologiche della sua azienda, sottolineando l’importante contributo dei diplomati in Elettrotecnica del Malignani.

Marco Romano della “Schneider Electric” ha invece raccontato l’attività della propria azienda, presente nel mondo della scuola con molteplici progetti: energia sicura, pulita e resiliente, automazione e controllo dei processi sono i campi in cui lavora.

Infine, il perito elettrotecnico, diplomato al Malignani, Stefano Massarino, della “STI Engineering” nel suo dialogo con i ragazzi ha ricordato il valore e l’apprezzamento che avevano i periti elettrotecnici negli anni ottanta e di quanto fosse impegnativa la scuola allora. Ha raccontato come la società di ingegneria da lui fondata si occupi della progettazione di impianti elettrotecnici in vari settori, dalle navi da crociera agli impianti di gas alle infrastrutture civili.

Inoltre, mentre gli studenti erano alle prese con la gara, articolata in due sezioni di cinque ore ciascuna, i docenti che li accompagnavano hanno avuto l’opportunità di visitare laboratori e aule della scuola e di confrontarsi in modo proficuo con i colleghi dello stesso indirizzo.

Tra la gara, la voglia di mettersi in gioco, gli incontri e le visite, sono stati due giorni davvero intensi per tutti i partecipanti. L’auspicio è che di giornate così ricche possiamo viverne tantissime altre molto presto.