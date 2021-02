Al Malignani, tecnologie per l'arredo e materiali del made in Italy

Questa mattina è stato presentato un nuovo percorso sperimentale triennale all'Isis Malignani di Udine, ‘Tecnologie per l'arredo e materiali del made in Italy’, nato da un protocollo d'intesa tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Cluster Legno Arredo Casa Fvg e l’istituto udinese. Nella sala riunioni del Malignani erano presenti l'assessore regionale Alessia Rosolen, il direttore dell'Ufficio scolastico Daniela Beltrame, il presidente e il direttore di Cluster Fvg, Franco di Fonzo e Carlo Piemonte, e il dirigente scolastico del Malignani Andrea Carletti.

L’idea del nuovo percorso è nata da una proposta del Cluster Legno Arredo Casa Fvg, il consorzio nato per rilanciare le imprese del settore e promuovere la progettualità finalizzata all’innovazione e dalla necessità di fornire competenze professionali nel settore specifico che oggi risente di una carenza di tecnici qualificati.

Si tratta di un percorso scolastico innovativo, dunque, nato dalla necessità di contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del territorio e del Legno Arredo che rappresenta un settore produttivo fondamentale per il sistema economico regionale (14% dell'intero fatturato manifatturiero regionale).

Un programma sperimentale che si fonda sull’integrazione tra politiche educative della scuola, fabbisogni professionali del territorio, esigenze formative degli studenti e delle studentesse.

Sarà un percorso triennale a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 attuato grazie alle forme di flessibilità e autonomia consentite dall’ordinamento scolastico, caratterizzato da una modifica curriculare all'interno dell'articolazione Meccanica e Meccatronica dell'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia con una forte curvatura verso le tecnologie per l'arredo e materiali del Made in Italy.

Il progetto sarà rivolto a tutti gli studenti e studentesse (non solo a quelli del Malignani) in possesso dell'idoneità all'iscrizione alla classe terza, che saranno selezionati sulla base del profitto scolastico e delle loro motivazioni. Coloro i quali completeranno positivamente questo ciclo di studi e avranno conseguito gli attestati di competenza da parte delle Aziende riceveranno un'offerta di assunzione da parte di aziende individuate per il tramite Cluster Arredo Fvg.