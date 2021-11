Al Marinoni di Udine un nuovo laboratorio mobile

Nell’ambito del potenziamento e del rinnovo delle dotazioni tecnologiche informatiche, quali elementi indispensabili per favorire l’acquisizione di competenze digitali generali e specifiche, con conseguente miglioramento della qualità didattica dell’Istituto Tecnico Marinoni di Udine, la Fondazione Friuli ha sostenuto la realizzazione di un nuovissimo laboratorio informatico mobile, dedicato all’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

I 20 notebook per lo sviluppo di progetti CAT, con processore i7 e scheda video dedicata, i due carrelli di ricarica mobili e un videoproiettore, oltre a consentire ai docenti di modulare e differenziare le attività in base alle necessità dei propri studenti, senza doversi spostare dalle aule o dal laboratorio tecnologico, favoriscono lo sdoppiamento delle classi, aumentano l’offerta in caso di situazioni particolari (DAD), lo scambio e l’interazione tra conoscenze e abilità diverse potenziando l’apprendimento peer to peer.

Questa tecnologia, acquistata grazie al contributo della “Fondazione Friuli”, diventa un elemento inclusivo, permette agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento di sfruttare le potenzialità di questi strumenti su temi come l’accessibilità, il supporto all’apprendimento e la personalizzazione dei percorsi formativi. Grazie ai nuovi dispositivi, infatti, gli studenti si pongono sullo stesso piano, senza differenze legate alle loro abilità, includendo nel gruppo di lavoro ciascun alunno con i propri limiti e le proprie potenzialità.

L’utilizzo di questi strumenti tecnologici nella didattica, agevolato dalla “Fondazione Friuli”, promuove un miglioramento del successo formativo degli studenti dell’indirizzo CAT del Marinoni nelle discipline tecniche professionalizzanti e nelle specifiche competenze in ambito tecnologico, favorendo i percorsi di eccellenza e la partecipazione ai concorsi anche a livello nazionale.