Al Palmanova Village saldi a gonfie vele e tornano gli stranieri

Tornano i turisti e i clienti stranieri al Palmanova Village, in particolare da Austria e Germania. Sono davvero incoraggianti i numeri dell’affluenza nelle ultime settimane al centro dello shopping di Aiello: non solo per l’ottimo andamento dei saldi partiti il 3 luglio, momento fondamentale della ripartenza e del bilancio di un 2021 iniziato con grande difficoltà a causa della pandemia, ma anche per le presenze di stranieri in netta crescita.



I clienti provenienti da Austria e Germania in particolare, infatti, fanno segnare un 100% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma soprattutto una crescita a doppia cifra rispetto a luglio 2019, quindi prima dell’emergenza Covid.



“È un risultato importante che ci ripaga dell’impegno e del lavoro durante i mesi di chiusura in cui non abbiamo mai smesso di investire per arricchire ancora di più la nostra offerta commerciale -commenta il direttore Domenico Casagrande – il ritorno dei clienti stranieri è un segnale davvero incoraggiante e molte delle nuove aperture di queste settimane vanno proprio nella direzione di soddisfare gusti ed esigenze dei consumatori esteri che, come nel caso del marchio Aigner, trovano un proprio marchio nazionale ma in un’esperienza di shopping tutta italiana e facilmente raggiungibile da tutte le destinazioni turistiche del FVG”.



Aigner, infatti, è il celebre brand tedesco di alta pelletteria nato nel 1950 per la produzione di borse e accessori caratterizzati dall’inconfondibile logo a ferro di cavallo e dall’esclusiva qualità dei materiali impiegati. Questa settimana hanno aperto al Palmanova Village anche il negozio di abbigliamento maschile Cotton&Silk e la libreria Giunti al Punto che arrivano dopo le recenti novità rappresentate da Gas Jeans e Trussardi.