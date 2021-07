Al Palmanova Village tutto pronto per i saldi

Da domani, sabato 3 luglio, partono i saldi in Friuli Venezia Giulia e il Palmanova Village è pronto con molte novità. La riapertura durante i weekend di fine maggio ha già fatto registrare ottimi numeri di affluenza e di propensione all’acquisto nei 90 negozi del village, ma i saldi rappresentano il momento fondamentale nel bilancio di un 2021 partito con grande difficoltà a causa della pandemia. I clienti, infatti, possono acquistare con sconti che toccano il 70% sul prezzo outlet.

“Non ci siamo mai fermati – spiega il direttore Domenico Casagrande – anche durante i mesi di chiusura abbiamo lavorato e investito per arricchire ancora di più la nostra offerta commerciale. Il periodo dei saldi rappresenta la vera ripartenza, un segnale importante sia per il Village sia per l’intero territorio regionale, pronto a riaccogliere i turisti nazionali ed esteri. Eccoci quindi pronti al periodo dei saldi con nuovi marchi dal forte appeal locale ed internazionale che hanno deciso di aprire uno store qui a Palmanova: un gran bel segnale per il nostro territorio che si dimostra un mercato a cui le aziende guardano con interesse per la ripartenza post pandemia".

Hanno aperto, infatti, Trussardi, diventato negli anni icona del lifestyle italiano, che segna un nuovo e dinamico posizionamento per il Palmanova Village verso il segmento più alto del settore abbigliamento ed accessorio, e Gas Jeans, il noto marchio di abbigliamento, calzature e accessori riconosciuto in tutto il mondo per lo stile giovane e cosmopolita.

Ricco il calendario di nuove aperture previste a luglio: la libreria Giunti al Punto, l’abbigliamento maschile di Cotton & Silk, le borse e gli accessori moda di Aigner, brand luxury apprezzato per i materiali di alta qualità.

Infine, per rendere più ricca l’offerta di food&beverage, ha aperto questa settimana La Piadineria: un menù semplice e di qualità nel segno della tradizione enogastronomica italiana dedicato a tutta la famiglia che può scegliere anche il gelato di Grom, nuovo stand estivo posizionato nella piazza centrale del Village.