Al Parco Moretti arriva il circo contemporaneo

Nuova vita al Parco Moretti, che l'amministrazione di Udine vuole far diventare un luogo di ritrovo per famiglie e bambini, sicuro e frequentato. Per queste ragioni la Giunta ha approvato l’istruttoria relativa alla concessione di Parco Moretti all’Associazione All'incirca per la manifestazione intitolata “Terminal - Circo contemporaneo Fvg” programmata dal 16 al 26 giugno.



“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta dell’associazione - ha spiegato a margine della seduta di Giunta il Vicesindaco Loris Michelini - sia perché Parco Moretti si presta ad ospitare manifestazioni rivolte alle famiglie e ai bambini come questa che vedrà esibirsi artisti di strada, sia per restituire a questa area che sta dimostrando un’altissima potenzialità aggregativa e sociale la centralità che si merita nell’ambito della vita cittadina”.



La manifestazione prevede il montaggio delle scenografie, del tendone, del palco, degli infopoint, dei camerini e del backstage. Al parere favorevole espresso dal Servizio Infrastrutture del Comune di Udine seguiranno ora la definizione di alcune prescrizioni finalizzate alla tutela del verde e del decoro degli spazi pubblici e l’autorizzazione tramite Sportello Unico per le Attività Produttive. All’Associazione è stato richiesto, a titolo di cauzione, il versamento della somma di tremila euro.



“Mi auguro che, anche grazie a questo evento, Parco Moretti diventi sempre più il punto di riferimento cittadino per gli eventi dedicati alle famiglie e ai bambini”, conclude Michelini.