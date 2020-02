Al Parco Zoo di Lignano workshop sul benessere degli animali

Ancora qualche posto disponibile per il workshop in programma al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro dal 17 al 19 Marzo 2020, finalizzato ad approfondire le conoscenze professionali legate alla valutazione del benessere animale.

Il corso, rivolto a guardiani, curatori, direttori e medici veterinari di giardini zoologici e personale afferente ai centri di recupero della fauna selvatica, prevede delle sessioni didattiche frontali e successive esercitazioni pratiche per l'applicazione delle tecniche di monitoraggio del benessere psico-fisico degli animali, curate dalla Dr.ssa Sabrina Brando psicologa e ricercatrice specializzata nella relazione uomo-animali. Le iscrizioni rimangono aperte fino a domenica 16 febbraio.

“L'uomo è parte integrante della vita degli animali mantenuti in ambiente controllato ed è responsabile del loro benessere fisico, psichico ed emotivo - afferma il direttore dello Zoo, Maria Rodeano; questo workshop organizzato in collaborazione con il Giardino Zoologico di Pistoia, Animal Concepts e il supporto di A.I.G.Zoo (Associazione Italiana Guardiani di Zoo), affronterà con approccio multidisciplinare la valutazione del benessere animale al fine di migliorare la gestione quotidiana dei singoli individui”.

Per ulteriori informazioni relativamente a costi e modalità di partecipazione basta collegarsi al sito www.parcozoopuntaverde.it o telefonare allo 0431 428775.